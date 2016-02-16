Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бэйл вернется на поле через 2-3 недели

    Помощник главного тренера сборной Уэльса Осиан Робертс рассказал о сроках восстановления полузащитника мадридского "Реала" Гарета Бэйла. По его словам, футболист вернется на поле через 2-3 недели.

    "Гарета ждет ряд важных матчей в составе своего клуба, а также чемпионат Европы наступающим летом. В связи с этим мы не хотим рисковать его здоровьем, в этом заинтересованы все стороны, поэтому он должен восстановиться от повреждения до конца", – сказал Робертс.

    Напомним, что валлиец получил травму икроножной мышцы правой ноги в матче со "Спортингом".

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.02.2016 12:13
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11