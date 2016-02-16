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    Фабрегас мог оказаться в «МЮ» при Мойесе

    Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес признался, что рассчитывал на приглашение в свою команды полузащитника Сеска Фабрегаса.

    "Мы имели контакты с ним в то время, но сделка не состоялась. В этом нет ничего удивительного - "Манчестер Юнайтед" всегда интересуется игроками топ-уровня, на игроков топ-уровня претендовали и мы тогда. В последнее время они покупают игроков топ-уровня и будут это делать снова", - заявил Мойес.

    В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Фабрегас провел в составе "Челси" 25 матчей, в которых забил один гол, а также отметился пятью голевыми передачами. В Лиге чемпионов на его счету пять матчей, один гол и одна результативная передача.

    Источник: Mirror.co.uk

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    16.02.2016 07:26
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