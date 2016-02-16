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    Ари: «На игры со «Спартаком» меня мотивировать не нужно»

    Экс-форвард "Спартака" Ари, выступающий ныне за "Краснодар", рассказал, по какой причине любит матчи против своего бывшего клуба.

    "Титулованный клуб, много болельщиков, а теперь еще и прекрасный стадион. Нет, "Спартак" – это великолепная возможность показать все, что умеешь. Никого на такие игры мотивировать не нужно. Если, конечно, ты спортсмен.

    Я люблю спорить, соревноваться, конкурировать и быть первым. "Спартак" я люблю за то, что он играет в тот футбол, который позволяет мне показать свои лучшие качества. В обороне спартаковцы всегда играют широко, оставляя много пространства. Мне есть куда бежать, куда открываться. Это тот футбол, который мне по душе", – отметил Ари.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.02.2016 01:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 февраля 2016, 09:32

      Главное забивай свиньям больше.

      0
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      ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл > vladimir-7 16 февраля 2016, 13:05

      а лошадиному стаду в два раза больше забивай

      4
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      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > vladimir-7 16 февраля 2016, 13:27

      Отрывок из интервью нападающего "Краснодара" :

      – "Спарта" – это как в России "Спартак". Примерно та же популярность, богатая коллекция титулов. Спартаковцы – ваши "клиенты". Вы забиваете им регулярно…
      – Ну нет, это неправда. Два последних матча "Спартаку" не забивал. Зато начал забивать цска!
      *************
      теперь Ари стал забивать хромым и старым клячам)))))

      -1
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 16 февраля 2016, 07:29

      В отличие от некоторых наших игрунов Ари ведёт себя по-мужски !

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