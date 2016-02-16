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    Виллаш-Боаш: «Все трое новичков «Зенита» имеют шанс появиться на поле во встрече с «Бенфикой»

    Наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш рассказал о шансах новичков сине-бело-голубых выйти на поле в сегодняшнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Бенфикой". Также португалец отметил, что все они являются игроками высокого класса.

    – Насколько вписаны в команду новички и их шансы выйти на поле?

    – Мы сделали наконец-то отличные приобретения, несмотря на лимит. Есть шанс появиться на поле у всех троих. Опыт выступления в еврокубках у них разный, но каждый способен стать завтра ключевым игроком встречи.

    – В чем разница между "Бенфикой" времен Жезуша и Руя Витории?

    – Какая-то разница есть, но не особо значительная. Сейчас, может, игроки посильнее, но у Жорже Жезуша они многому научились. "Бенфика" есть "Бенфика". Она будет рисковать и показывать атакующий футбол.

    Напомним. что состав петербургского клуба нынешней зимой пополнили Александр Кокорин, Юрий Жирков (оба – "Динамо") и Жозе Маурисио ("Терек").

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.02.2016 00:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 16 февраля 2016, 01:08

      Жиркову желаю тряхнуть стариной, а Кокорину не загубить окончательно свой уже частично загубленный талант. Всей команде -полной отдачи и конечно удачи.

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      Рейтинг: +120

      KuPe4iK > Вомбат 16 февраля 2016, 15:34

      Сказал как болгаркой отрезал)

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