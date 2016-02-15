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    Баринов: «У наших фанатов тоже вместо головы футбольный мяч. Надо играть на нейтральной территории»

    Народный артист России и фанат "Локомотива" Валерий Баринов прокомментировал предстоящий матч команды с "Фенербахче".

    "В настоящее время вся Турция настроена против России, вы даже не представляете, что происходит на местных стадионах. Когда турки пишут "Приглашаем вас в ад", то это действительно ад. Сейчас ситуация подогрета политической обстановкой. Я считаю, что УЕФА разумней было бы проводить матч на нейтральной территории. Может быть, все и обойдется. Сейчас на игроков и болельщиков "Локомотива" оказывается колоссальное психологическое давление. Политическая ситуация обязательно повлияет на игру.

    В данный момент Турция находится чуть ли не в состоянии войны. Стране наступили на хвост, а тут приезжают русские футболисты. Там всегда была накаленная обстановка, как и в других южных странах – Греции, Армении и нашей Чечне. Я боюсь за безопасность наших тренеров, игроков и болельщиков. Будут провокации, как от местных, так и от российских. У наших фанатов тоже вместо головы футбольный мяч. Тут, как говорится, почва засеяна зубами дракона. Прорасти может все что угодно. Я с тревогой жду матча, но уповаю на разум, сдержанность и понимание ситуации обеими сторонами", - сказал Баринов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.02.2016 17:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 16 февраля 2016, 07:16

      вообще да, странно. УЕФА обычно принимает в расчет политическую ситуацию, в частности разводит российские и украинские клубы по турниру, хоть и говорят, что спорт вне политики. Здесь надо перенести матч не сколько из политических соображений, сколько из соображений безопасности. Боюсь даже представить, что с турецкими фанами будет, если их команда не выиграет. Ну раз так решили, видимо Турция дала 200% гарантию безопасности.

      0
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      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. 15 февраля 2016, 20:29

      Дур дом играть в Стамбуле.Какой недоумок придумал?

      1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 15 февраля 2016, 17:58

      Правильно говорит на нейтральное поле оба матча, а то все выходки туркам с рук сходят.

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