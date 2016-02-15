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    Петржела: «Нынешний «Зенит» не нравится. Одни иностранцы…»

    Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела рассказал о нынешнем состоянии клуба.

    "Я работал по-другому. Брал самых молодых ребят, которые начинали в дубле, и постепенно переводил их в главную команду. Сейчас в "Зените" работают по-другому, и мне это не нравится. Понятное дело, для меня бы не было проблемой сработаться с Халком или Витселем, мне все равно, какой игрок. Но когда лидеры команды – одни иностранцы… меня такая команда не устроила. Обидно видеть то, что я вижу сегодня.

    Разумеется, в "Зените" сейчас очень много денег, много известных футболистов. Когда пришли банки и "Газпром", философия клуба в корне поменялась. Но чем меньше там воспитанников клуба, чем меньше ребят, с которыми я когда-то работал, тем меньше мне становится интересен сам клуб. Да, "Зенит" выиграл пару трофеев, пополнил клубную историю. Но только ли это важно для болельщиков?" - сказал Петржела.

    Источник: Р-Спорт

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    15.02.2016 12:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 февраля 2016, 17:21

      Кому он втирает, блин? Выгонял из Зенита русских игроков, тащил своих чехов и словаков, с которых потом удерживал из зарплаты, ага. Редиска, блин!!!

      -1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 15 февраля 2016, 14:13

      Все его слова бред полный!Сам приводил в клуб хреновых иностранцев и ещё учит как поступать!Специалист из него нулевой.

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 февраля 2016, 13:27

      И не будут воспитанников, пока деньги будут так и будут у других скупать

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