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Дзагоев обозначил задачу сборной на Евро-2016

15 февраля 2016, 10:03
3

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев прокомментировал предстоящий чемпионат Европы, который пройдет во Франции летом текущего года. По словам хавбека, российская сборная должна доходить как минимум до четвертьфинала турнира.

"Всегда хочется максимального успеха, хотя понятно, что для того, чтобы превзойти Германию или Испанию, как и "Баварию" с "Барселоной" на клубном уровне, нужна не просто своя лучшая игра, но и запредельная помощь Фортуны. Но со всеми остальными играть можно. И если говорить реалистично, то выход в четвертьфинал будет тем рубежом, после которого можно будет сказать – съездили не зря", — сказал Дзагоев.

Источник: Спортфакт
Чемпионат Европы Россия ЦСКА Россия Дзагоев Алан
Комментарии (3)
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LINED
1455530748
Каждые два года говорят что дойдут и не доходят, пора уже начать прибавлять в реальности!
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Asbjorn
1455531900
Не хотелось бы конечно,но все равно ведь обосретесь
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hodyrev
1455537326
Ставить задачу четвертьфинал это не ставить задач вовсе,выйграть турнир главная задача!
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