Дзагоев обозначил задачу сборной на Евро-2016

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев прокомментировал предстоящий чемпионат Европы, который пройдет во Франции летом текущего года. По словам хавбека, российская сборная должна доходить как минимум до четвертьфинала турнира.

"Всегда хочется максимального успеха, хотя понятно, что для того, чтобы превзойти Германию или Испанию, как и "Баварию" с "Барселоной" на клубном уровне, нужна не просто своя лучшая игра, но и запредельная помощь Фортуны. Но со всеми остальными играть можно. И если говорить реалистично, то выход в четвертьфинал будет тем рубежом, после которого можно будет сказать – съездили не зря", — сказал Дзагоев.