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    Кубок Легенд. Россия стала победителем турнира

    Сборная России стала победителем турнира ветеранов "Кубок Легенд". В финале наша сборная уверенно переиграла команду Франции. Покер на свой счет в составе победителей записал Сергей Кирьяков, Евгений Алдонин отметился тремя забитыми мячами, также голы в ворота французов забивали Олег Корнаухов (2), Дмитрий Аленичев, Алексей Смертин, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Константин Зырянов и Константин Головской.

    Кубок легенд. Финал

    Россия - Франция - 15:9 (9:2)

    Голы у России: Аленичев, 2; Смертин, 2; Титов, 5; Кирьяков, 6; Кирьяков, 9; Алдонин, 12; Хлестов, 15; Корнаухов, 17; Зырянов, 21; Корнаухов, 27; Головской, 29; Алдонин, 29; Алдонин, 31; Кирьяков, 36; Кирьяков, 38.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.02.2016 19:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 15 февраля 2016, 00:24

      Я был на 2-ух днях соревнований, игры были скучными и не интересными хотя и множеством забитых голов , ИТАЛИЯ - ФРАНЦИЯ и ФРАНЦИЯ - ПОРТУГАЛИЯ самые упорные и интересные . Согласитесь это немного из 10-ти матчей ?

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 февраля 2016, 21:26

      Короче, протокольное мероприятие, ага.

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 февраля 2016, 19:55

      Панов не играл? Он бы точно французам забил по старой памяти!

      0
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