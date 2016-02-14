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    Зырянов: «В Лиге чемпионов Виллаш-Боаш опять доверит выступать своим близким иностранцам»

    Играющий тренер "Зенита-2" Константин Зырянов, выступающий в эти дни за сборную России на "Кубке Легенд", считает, что поддержка зрителей должна помочь российской команде выиграть турнир. Футболист также оценил шансы новичков "Зенита" нападающего Александра Кокорина и полузащитника Юрия Жиркова выйти на поле в матчах Лиги чемпионов против "Бенфики".

    - В чем секрет того, что сборная России является гегемоном "Кубка легенд"?

    - Дома стены помогают, и надо стараться выигрывать каждый турнир. Посмотрите, как встречали нашу сборную зрители! Хотя лично мне было тяжеловато играть, после пяти минут дышать стало сложно. И это при том, что я прошел первый сбор с "Зенитом-2", а тем, кто уже закончил карьеру игроков, наверное, еще тяжелее. Но мы берем сыгранностью, я думаю.

    - Как оцениваете усиление Кокориным и Жирковым?

    - Это опытные футболисты. С Кокориным я в одной команде не играл, а вот с Жирковым довелось. Могу сказать только хорошие слова в его адрес, и как игрока, и как человека. Думаю, вполне можно ожидать их дебюта в матче с "Бенфикой". Хотя есть один минус - в Лиге чемпионов нет лимита на легионеров, поэтому Виллаш-Боаш опять доверит своим близким иностранцам выступать

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.02.2016 08:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 февраля 2016, 11:51

      Беда в том,что как только в нашем футболе появляется молодой и талантливый игрок,его портят деньги,либо он сидит на лавке

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 14 февраля 2016, 11:43

      Константин Георгиевич, конечно, человек хороший, да и футболист был в лучшие годы неплохой, но на настоящий момент в «Зените» нет такого россиянина, который играл бы лучше иностранца, но сидел на скамейке, даже в Лиге чемпионов.

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 14 февраля 2016, 09:08

      умирает зенит...

      -3
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