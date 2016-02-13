Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Арсенал» готовит для Озила новый контракт со значительным увеличением зарплаты

    "Арсенал" намерен приложить усилия для сохранения в команде хавбек Месута Озила. "Канониры" предлагают немцу новое соглашение со значительным увеличением зарплаты. На данный момент он зарабатывает 130 тысяч фунтов в неделю, что делает его вместе с нападающим Алексисом Санчесом самыми высокооплачиваемыми игроками лондонцев. Сообщается, что если Озил подпишет новый контракт, его заработок вырастет до 180-ти тысяч фунтов.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ полузащитник немецкой сборной принял участие в 23-х поединках, в которых четыре раза поражал ворота соперников и сделал 15 голевых передач.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2016 21:31
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +788

      JI e x a 13 февраля 2016, 23:06

      главное, чтобы не послужило поводом для разложения команды. Другие тоже могут начать требовать себе денег побольше

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11