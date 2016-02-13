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    «МЮ» установил антирекорд по набранным очкам после 26-ти туров чемпионата

    Проиграв в поединке 26-го тура АПЛ "Сандерленду", "Манчестер Юнайтед" установил антирекорд клуба по количеству набранных очков по итогам 26-ти туров чемпионата Англии. На данный момент в активе манкунианцев 41 очко.

    Отметим, 15 последних игр с командами из нижней части турнирной таблицы обернулись для "красных дьяволов" потерей 25-ти очков из 45-ти возможных. Сейчас "Манчестер Юнайтед" располагается на пятом месте, отставая от лидера "Лестера", которому завтра предстоит провести свой поединок 26-го тура против "Арсенала", на 12 пунктов.

    Источник: Twitter

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    13.02.2016 18:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +84

      FANS86 13 февраля 2016, 18:50

      Какая то паралель с Спартаком просматривается, команда одного тренера. Там Романцев, тут Фергюсон.

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