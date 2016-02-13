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    Канте рассказал, за счет чего «Лестер» остановит Озила

    Полузащитник "Лестера" Нголо Канте в преддверии матча 26-го тура английской Премьер-лиги с "Арсеналом" рассказал о том, как его команда будет останавливать Месута Озила. По словам футболиста, немец очень хороший игрок.

    аша команда будет играть не против одного Озила, а против всего "Арсенала". Так что остановить Озила мы сможем только за счет командной игры. Предстоящий матч будет очень важен для обеих команд. Считаю, что давление испытывают обе команды. Постараемся выиграть", – сказал Канте.

    Источник: Skysports

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    13.02.2016 17:57
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 февраля 2016, 18:56

      Заголовок просто умопомрачительный, ага.

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