АПЛ. «Борнмут» уступил «Стоку» и другие результаты

В матче 26-го тура АПЛ "Борнмут" проиграл "Сток Сити" со счетом 3:1. У победителей отличились Ванга, Афеллай и Жозелу, а гол "Борнмута" записал на свой счет Ричи.

В других встречах тура "Кристал Пэлас" потерпел поражение от "Уотфорда", "Эвертон" уступил "Вест Бромвичу", "Норвич" и "Вест Хэм" поделили очки, "Суонси" оказался слабее "Саутгемптона".

Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

Борнмут – Сток Сити – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Ванга, 9; 0:2 – Афеллай, 52; 0:3 – Жозелу ,55; 1:3 – Ричи, 57.

Кристал Пэлас – Уотфорд – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Дини (с пенальти), 16; 1:1 – Адебайор, 45; 1:2 – Дини.

Эвертон – Вест Бромвич – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Рондон,15.

Норвич – Вест Хэм – 2:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Брейди, 55; 2:0 – Хулахан, 65; 2:1 – Пайе, 74; 2:2 – Нобл, 77.

Суонси – Саутгемптон – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Лонг, 69.

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