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    Долги «Интера» превысили отметку в 400 миллионов

    Долги миланского "Интера" достигли отметки в 417 миллионов евро. На 30 июня 2015 года у клуба сформировалась задолженность перед банком Goldman Sachs (230 миллионов евро), перед поставщиками (68 миллионов евро) и другими футбольными клубами (11 миллионов евро). Кроме того, около 108 миллионов евро миланскому клубу одолжил его владелец — индонезийский бизнесмен Эрик Тохир.

    Также источник отметил, что в минувшем сезоне убытки "Интера" составили 140 миллионов евро.

    На данный момент владелец итальянского клуба Тохир приступил к поиску инвесторов, которые смогут поддержать финансовое положение клуба.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    13.02.2016 06:15
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