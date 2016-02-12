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    Хохлов: «Негативный опыт – тоже опыт»

    Экс-наставник "Кубани" Дмитрий Хохлов не жалеет о трех месяцах, которые он провел в клубе.

    "Негативный опыт – он тоже опыт. Хотя, конечно, любой человек пытается этого негативного опыта избежать, но он очень многое мне дал. Много пищи для размышлений. Какие-то вещи я переосмыслил. Не могу сказать, что время прошло даром.

    Было совсем непонятно, кто руководит клубом. Ситуация была непростая, нужно было попытаться с ней справиться, но что-то не получилось. Были разные разговоры, даже на повышенных тонах, но не получилось то, что задумывалось", - сказал Хохлов.

    Источник: Спорт FM

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    12.02.2016 10:39
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