Неймар оскорбил религиозные чувства мусульман

Я совсем не об этом,картину в целом надо улавливать,а не приводить отдельные случаи!Все писать умеют и у каждого свой склад ума,но то как себя ведут мусульмане в целом-это не позволительно.(я на своём жизненном опыте знаю и пишу,что видел сам,а не по телевизору)
В священном для мусульман городе Мекке в Саудовской Аравии было решено убрать все рекламные щиты с изображением нападающего "Барселоны" Неймара, сообщает газета Meka.
На щитах бразильский футболист рекламировал компанию "Макдоналдс". Реклама вызвала большую шумиху, и ее было решено убрать, поскольку она оскорбляет религиозные чувства мусульман.