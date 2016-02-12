Неймар оскорбил религиозные чувства мусульман

В священном для мусульман городе Мекке в Саудовской Аравии было решено убрать все рекламные щиты с изображением нападающего "Барселоны" Неймара, сообщает газета Meka.

На щитах бразильский футболист рекламировал компанию "Макдоналдс". Реклама вызвала большую шумиху, и ее было решено убрать, поскольку она оскорбляет религиозные чувства мусульман.