Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Неймар оскорбил религиозные чувства мусульман

    В священном для мусульман городе Мекке в Саудовской Аравии было решено убрать все рекламные щиты с изображением нападающего "Барселоны" Неймара, сообщает газета Meka.

    На щитах бразильский футболист рекламировал компанию "Макдоналдс". Реклама вызвала большую шумиху, и ее было решено убрать, поскольку она оскорбляет религиозные чувства мусульман.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2016 10:22
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 17 февраля 2016, 15:39

      Я совсем не об этом,картину в целом надо улавливать,а не приводить отдельные случаи!Все писать умеют и у каждого свой склад ума,но то как себя ведут мусульмане в целом-это не позволительно.(я на своём жизненном опыте знаю и пишу,что видел сам,а не по телевизору)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 12 февраля 2016, 18:37

      А "Бомбардиру" не стоит публиковать такие новости, ибо они порождают негативные чувства..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 12 февраля 2016, 18:33

      Мусульмане плохие? Мусульмане воюют? Кто начинал войну Первую Мировую? Вторую Мировую? Войну в Ираке? В Афганистане?

      Когда к вам домой приходят и угнетают, приходится отвечать..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3418

      FRZZ 12 февраля 2016, 17:57

      Бомбардир, не стоит тут обсуждать религиозные темы и провоцировать людей разных национальностей и вероисповедений.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      Yellow 91 12 февраля 2016, 17:47

      Веру в бога, того или иного,людям привили, чтобы те во что то верили, чтобы не было воин, а на деле все это хуйня! Теперь ток и воюют исламисты, буддисты хуисты... Нужно верить в себя!!! И в то что видишь, а не то что тебе навязывают, и говорят типа так правельно! Если бы я видел бога, я может в него бы верил, а так это все всего лишь сказки!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 12 февраля 2016, 15:59

      В самый дерзкий баннер взорвали )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 12 февраля 2016, 14:35

      Мусульмане уже достали,то не поним,это не так.Все новости и передачи про них,я конечно против их религии ни чего не имею,но вы хоть одного русского видели,который себя так ведёт или пытается навязать всем свою веру??Живите у себя на родине с такой Верой,а если куда едите,то ведите себя подобающим образом!Уже тошнит от Вашего поведения.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21

      Ortaped 79 > джон базелон 12 февраля 2016, 15:57

      всё так

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > джон базелон 12 февраля 2016, 16:54

      "хоть одного русского видели. который себя так ведет, навязывает всем свою веру..." Видел, посмотри на православных активистов которые женщин по лицу бьют, посмотри на попов, которые концерты срывают и со всех телеканалов учат как правильно в Бога верить, посмотри на ряженых казаков, которые с нагайками и иконами остальных учат как одеваться, какие картины смотреть на выставках. В чужом глазу соломинку увидел.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      Gran_Torino > джон базелон 12 февраля 2016, 17:18

      "пытается навязать всем свою веру??Живите у себя на родине с такой Верой"

      "в Саудовской Аравии было решено убрать все рекламные щиты с изображением нападающего "Барселоны" Неймара," В Саудовской Аравии, не в Москве или где нибудь еще...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > kykyi 17 февраля 2016, 15:35

      Я прекрасно знаю о чем говорю,речь идёт не о сорванном концерте и не о том,кто какую одежду носит.Я толкую о том,что взрывают людей мусульмане,что убивают простых людей,что всему Христианству и вообще другой Вере объявлена война и т.д.Я был не раз в командировках на северном Кавказе и поверь,знаю о чем пишу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Willian92 12 февраля 2016, 14:14

      нафига такие темы васче выкладывать Чтобы спорили тут оскорбляли ? Админы не выкладывайте такие темы Тут больше религии чем футбола Не трогайте светое

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Willian92 12 февраля 2016, 17:57

      свЯтое

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      ars555 12 февраля 2016, 14:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      пусть он получит возмездие за это.кто он чтоб аскорблять религию бога который сотворил его и нас

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 12 февраля 2016, 13:38

      маразм крепчал...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11