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    Блан подписал новый контракт с «ПСЖ»

    Главный тренер "ПСЖ" Лоран Блан подписал новый контракт с клубом. Новое соглашение специалиста с парижанами рассчитано до 2018 года.

    "С самого начала для меня было большой честью работать в таком амбициозном клубе, поэтому я благодарен за оказанное доверие. Верю, что "ПСЖ" продолжит оставаться настоящим послом Франции в мировом футболе", — сказал Блан.

    Под руководством Блана парижане пополнили свою копилку восемью трофеями.

    Источник: Twitter

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    11.02.2016 10:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 11 февраля 2016, 11:22

      В качестве игрока.

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