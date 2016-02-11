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    Фердинанд прокомментировал возможное назначение Моуринью в «МЮ»

    Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что Жозе Моуринью не долго продержится на должности наставника "красных дьяволов", если его пригласят в команду.

    "Моуринью — хороший вариант для краткосрочной работы. Он привык добиваться успеха и по своей натуре победитель. Но в долгосрочной перспективе я бы предпочел Гиггза, который отлично понимает философию клуба.

    Думаю, он сделал бы упор на привлечение молодежи в команду. Молодым парням важно знать, что у них есть шанс", — отметил Фердинанд.

    Источник: Goal.com

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    11.02.2016 06:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +27

      ROONEY_1988 11 февраля 2016, 09:01

      ну можно подумать кандидатуру Гигза

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