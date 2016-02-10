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    Фергюсон назвал имя лучшего тренера АПЛ

    Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон считает наставника "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино лучшим специалистом в АПЛ. Об этом рассказал член парламента Великобритании Дэвид Лэмми, который болеет за "Тоттенхэм".

    "Я открою вам секрет. Около шести недель назад я сидел рядом с сэром Алексом Фергюсоном на обеде в поддержку массового футбола. Он сказал мне: "Думаю, у вас, ребята, лучший тренер в Премьер-лиге". Так сказал Алекс Фергюсон", – заявил Лэмми.

    Ранее появлялась информация о том, что Покеттино рассматривается в качестве одного из претендентов на пост наставника "Манчестер Юнайтед" в случае увольнения Луи ван Гаала.

    Источник: ESPN

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    10.02.2016 19:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16

      londongrad 10 февраля 2016, 22:18

      В Англии вообще работают лучшие тренеры,но не долго)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      бса 10 февраля 2016, 21:04

      зачем ему ваш МЮ шпоры пусть поднимает.заждался я по ЛЧ со шпорами

      1
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    • ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 10 февраля 2016, 19:18

      по мне так лучший тренер АПЛ является Клаудио Раньери

      4
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 февраля 2016, 19:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Частное мнение одного пенсионера, ага.

      -7
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