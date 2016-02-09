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    Варди: «Я не могу поверить в то, что происходит»

    Нападающий "Лестера" Джейми Варди признал, что он даже не мог и мечтать о лидерстве в турнирной таблице АПЛ.

    "Мне приходится щипать себя каждый день, потому что я не могу поверить в то, что происходит. Три года назад у меня была другая работа, а в футбол я играл в свободное время. Смог отказаться от работы, только когда попал в более-менее приличный клуб.

    Многие футболисты говорят, что для них это лишь работа, которая не доставляет им никакого удовольствия, но я бы играл хоть каждый день. Наслаждаюсь каждой минутой, проведeнной на поле.

    Случай "Лестера" — один на миллион. Никто не мог такого предположить, однако это случилось. Считаю, что всe благодаря тяжeлой работе, которую проделывает команда", — заявил форвард сборной Англии.

    Источник: FourFourTwo

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    09.02.2016 09:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 февраля 2016, 14:58

      Не верь, но забивай!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 9 февраля 2016, 13:17

      Но если вы выйграете чего им и желаю то я в это не поверю)

      -1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > hodyrev 9 февраля 2016, 14:42

      Помимо прочих признаков безграмотности, "выиграете". Искренне не понимаю людей, которые суют в середину этого слова "Й"... Почему? ведь "игра" проверочное слово!!!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Schicko_008 9 февраля 2016, 15:03

      Ага, а есть еще люди (даже в СМИ), которые суют Й в официальное название страны Таиланд и совсем не парятся.

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