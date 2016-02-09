Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кононов: «Отбор мяча и стандарты надо отрабатывать»

    Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов прокомментировал игру своих подопечных в товарищеском матче против "Спартака" (2:1).

    "Доволен участком игры, который был с первым составом "Спартака". Движение хорошее. У нас есть время на доработки. Игроки еще не в оптимальной форме. Есть еще одна игра с "Анжи", где будем лучше выглядеть. Отбор мяча и стандарты надо отрабатывать", – сказал Кононов.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.02.2016 00:07
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 февраля 2016, 06:16

      Хорошо что хоть не стал бахвалиться,что у молодежи выиграли.Первый тайм основе проиграли,непонятно что ему в команде понравилось?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11