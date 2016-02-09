Кононов: «Отбор мяча и стандарты надо отрабатывать»

Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов прокомментировал игру своих подопечных в товарищеском матче против "Спартака" (2:1).

"Доволен участком игры, который был с первым составом "Спартака". Движение хорошее. У нас есть время на доработки. Игроки еще не в оптимальной форме. Есть еще одна игра с "Анжи", где будем лучше выглядеть. Отбор мяча и стандарты надо отрабатывать", – сказал Кононов.