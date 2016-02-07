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    Варди: «Я хочу быть частью «Лестера» еще долгое время»

    Нападающий "Лестера" Джейми Варди прокомментировал подписание нового договора с клубом. Напомним, футболист продлил контракт до лета 2019 года.

    "Я восхищен тем, что сражаюсь за что-то важное с этим клубом как часть команды. Я никогда не встречал такой атмосферы, как здесь: от владельцев до тренера, игроков и фанатов. Я хочу быть частью этого еще долгое время.

    С тех пор, как я попал сюда три с половиной года назад, я не видел со стороны "Лестера" ничего, кроме абсолютной веры в меня , и просто невозможно измерить, насколько эта вера помогла мне стать лучше. Я всегда буду благодарен клубу за те инвестиции, которые он вложил в меня, и каждый день буду трудиться, чтобы отплатить за это", – сказал Варди.

    Источник: ФК «Лестер Сити»

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    07.02.2016 00:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 7 февраля 2016, 04:39

      Мужчина!А Лестер супер!Показывает мешкам,что можно в футбол играть и без огромного количества бабла!!!

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