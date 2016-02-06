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    Азар: «Извинился перед Моуринью в СМС после его увольнения»

    Хабек "Челси" Эден Азар рассказал о своих ощущениях после увольнения португальского специалиста Жозе Моуринью с поста наставника синих.

    "Я извинился, послав ему СМС, сожалел о его уходе. В прошлом сезоне совместными усилиями мы достигли успеха, однако в нынешнем у нас не вышло. Я чувствовал небольшую вину на себе, ведь я получил звание лучшего футболиста года. Я играл одну из ведущих ролей в команде, но в этом сезоне мои показатели ухудшились.

    В ответ Жозе пожелал мне всего наилучшего", – признался Азар.

    Ранее с СМИ появилась информация, что бельгийский полузащитник был одним из главных среди тех игроков, кто инициировал отставку Моуринью.

    Источник: The Guardian

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    06.02.2016 12:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 февраля 2016, 13:56

      Тот ещё типчик, ага.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      londongrad 6 февраля 2016, 13:13

      У всех свои закруты в голове,но от них никто не выиграл,ни Моур,ни команда,ни болельщики(

      6
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