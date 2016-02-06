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    Клопп прокомментировал переход Тейшейры в «Цзянсу Сайнти»

    Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не считает проблемой сорвавшийся трансфер полузащитника "Шахтера" Алекса Тейшейры в свой клуб.

    "Если тебе 26, и ты получил такое предложение, то ты над ним обязательно задумаешься. Полагаю, Тейшейра решил финансовые проблемы своих родственников на поколения вперед. Это хорошая новость для его семьи.

    Для меня это не проблема. В футболе это обычное дело", – сказал Клопп.

    Напомним, что Тейшейра перешел в китайский "Цзянсу Сайнти" за 50 миллионов евро.

    Источник: Liverpool Echo

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    06.02.2016 09:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 февраля 2016, 10:33

      Просто кто то хочет получать огромные деньги,а кто то играть в сильных чемпионатах,вот и все

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