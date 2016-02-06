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    Клопп прокомментировал будущее Старриджа в «Ливерпуле»

    Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слухи об уходе форварда своей команды Даниэля Старриджа.

    Напомним, что по причине постоянных травм за последних три года игрок пропустил 618 дней.

    "Почему я должен об этом думать? Кто это предположил? Если кто-то хочет спросить меня о Даниэле, то спрашивайте, а предположения мне неинтересны.

    Дэниэл возобновил тренировки, все отлично. Больше добавить нечего", – сказал Клопп.

    Текущий контракт форварда с красными истекает в 2018 году. В текущем сезоне Старридж сыграл лишь пять матчей в АПЛ, в которых забил 2 мяча.

    Источник: Reuters

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    06.02.2016 07:03
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