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    Кришито: «Говорил, что Дзюба не «игрочишка», а большой игрок. И оказался прав»

    Защитник "Зенита" Доменико Кришито поделился мнением об успешном выступлении в составе сине-бело-голубых нападающего Артема Дзюбы.

    – Когда Дзюба только пришел в "Зенит", то на первом же сборе в Австрии именно вы первым в шутку назвали его "игрочишкой". Эту историю, связанную с Дзюбой, знаете?

    – Нет. Если честно, мне просто подсказали, что так можно подколоть Дзюбу. Но если вы помните, тогда же в Австрии в интервью я уже серьезно сказал, что Дзюба не "игрочишка", а большой игрок. И оказался прав.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.02.2016 12:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 февраля 2016, 18:54

      Э-э, насчёт "прав" торопиться не надо.

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