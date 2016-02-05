Кришито: «Говорил, что Дзюба не «игрочишка», а большой игрок. И оказался прав»

Защитник "Зенита" Доменико Кришито поделился мнением об успешном выступлении в составе сине-бело-голубых нападающего Артема Дзюбы.

– Когда Дзюба только пришел в "Зенит", то на первом же сборе в Австрии именно вы первым в шутку назвали его "игрочишкой". Эту историю, связанную с Дзюбой, знаете?

– Нет. Если честно, мне просто подсказали, что так можно подколоть Дзюбу. Но если вы помните, тогда же в Австрии в интервью я уже серьезно сказал, что Дзюба не "игрочишка", а большой игрок. И оказался прав.