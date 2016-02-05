Быстров: «В Краснодаре езжу на троллейбусе»

Полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров рассказал о жизни в Краснодаре.

— На Кубани в целом люди искреннее, душевнее, чем в столицах?

— Душевных людей и в Краснодаре, и в Петербурге, и в Москве хватает. Где бы я ни играл, везде у меня были хорошие друзья, которые великолепно относились. И везде были хамы, плохие люди.

— У меня сложилось впечатление, что в Краснодаре концентрация злых людей ниже.

— В Краснодаре просто намного больше солнца, чем в Питере и Москве. Нет таких депрессивных состояний, когда месяц солнца не видишь и ходишь на всех злой. Поэтому люди добрее, светлее в целом. Больше улыбаются. В Краснодаре даже пробки воспринимаешь спокойнее: ну стоишь и стоишь, ничего страшного.

— Фактор юга?

— Ну да. Считайте, на курорте постоянно находишься.

— На улице подходят, что говорят?

— Подходят. Здесь я себе позволяю ездить на общественном транспорте. Передвигаюсь и пешком много. С этим у меня никаких проблем нет.

— Трамвай предпочитаете?

— Мне удобнее на троллейбусе.

— Куда ездите?

— На рынок, в центр – с детьми погулять. Спокойно могу выйти на Красную улицу, прокатиться на велосипедах. Ни в Питере, ни в Москве я себе этого не мог позволить.

— Помнится, ваш бывший одноклубник Константин Зырянов как диковинку публиковал в Instagram фото из питерского метро.

— Я тоже в Питере за последние лет 10, наверное, один раз проехался в метро, когда в отпуске был. А тут уже раз 50 прокатился на троллейбусе.

— Удобно?

— Офигенно вообще! Машину негде поставить в центре. А на троллейбусе едешь по выделенной полосе – считай, спецтранспорт!