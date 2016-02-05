Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    El Confidencial: «Моуринью подписал соглашение с «МЮ», но Гвардиола может отказаться проживать с ним в одном городе»

    Португальская газета El Confidencial сообщает, что "Манчестер Юнайтед" уже подписал соглашение с Жозе Моуринью.

    Манчестерский клуб предпринял решительные меры после того, как "Манчестер Сити" объявил о достигнутом соглашении с Хосепом Гвардиолой.

    Впрочем, с каталонским специалистом могут возникнуть сложности, поскольку, по словам его друга, он может передумать переезжать в Англию.

    Больше всего Гвардиолу смущает потенциальный переезд Моуринью: "Одно дело встречаться с ним раз, два, три, четыре или даже пять раз за сезон, но соседствовать с ним – совсем другое", цитирует газета.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2016 07:17
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Syrax 5 февраля 2016, 15:27

      Мда не зря говорят что бумага стерпит все

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      Xiko 5 февраля 2016, 13:58

      хахахахаха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 5 февраля 2016, 13:23

      El Confidencial: «Моуринью подписал соглашение с «МЮ», но Гвардиола может отказаться спать с ним в одной кровати».

      Больше всего Гвардиолу смущает потенциальный переезд Моуринью: "Одно дело встречаться с ним раз, два, три, четыре или даже пять раз в месяц, ходить в кафе или театр, но спать с ним – совсем другое", – цитирует газета.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 5 февраля 2016, 11:56

      El Confidencial?
      Ясно понятно. Желтизна. Не раз за этой газетенкой было замечено.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      anacarp 5 февраля 2016, 11:37

      так и всегда было и в испании было

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 5 февраля 2016, 11:22

      Ахахаха. Такая желтуха... Просто жесть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 5 февраля 2016, 10:51

      Пеп морально слаб! Заранее сломался....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 5 февраля 2016, 08:27

      Может тогда и на одной планете не хочет с моуром быть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      Soccer-Loko-Fan 5 февраля 2016, 08:14

      Автор этой новости походу нарик или алкаш, такое адекватный человек не придумает... Им что в одной квартире жить предлагают или одну команду тренировать будут вместе???

      19
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      Marchen 5 февраля 2016, 07:59

      на самом деле какая-то чушь!

      9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11