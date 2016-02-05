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    Старридж может пополнить ряды «Арсенала»

    Лондонский "Арсенал" готов подписать нападающего "Ливерпуля" Даниэля Старриджа.

    Форвард сборной Англии заявил о желании покинуть клуб, поскольку главный тренер Юрген Клопп недоволен его формой и отношением к игре.

    В 2013-м наставник "Арсенала" Арсен Венгер уже пытался подписать англичанина, и остается большим поклонником его таланта.

    Напомним, что ранее сообщалось, что Старридж может быть куплен за 25 миллионов фунтов.

    Среди других претендентов – "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

    Источник: Daily Mail

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    05.02.2016 06:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +48

      wattman 6 февраля 2016, 19:49

      не, хотели бы - купили в зимнее окно, а так это мало вероятно

      0
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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 5 февраля 2016, 12:25

      давно пора! Старридж хорош но не для Ливерпуля.

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 5 февраля 2016, 10:59

      норм было б к уэлбеку и жиру

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