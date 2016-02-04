Мини-футбол. Сборная России стартовала на Евро с победы

Сборная России стартовала с непростой победы на Чемпионате Европы по мини-футболу в Белграде. В среду вечером подопечные Сергея Скоровича обыграли Казахстан со счетом 2:1.

Первый тайм полностью подтвердил опасения относительно силы Казахстана: это давно уже не та команда, которую россияне обыгрывали в отборах к чемпионату мира 2012 года и чемпионату Европы 2014-го. Все 20 минут на паркете "Белград арена" была равная борьба, и именно казахи первыми могли открываться счет: Дуглас после заброса Игиты в касание пробил в крестовину на 5-й минуте.

Россияне взорвались на 11-й минуте: Дмитрий Лысков, который в стартовом составе не выходил, подменил получившего повреждение Даниила Давыдова и успел отдать две голевые передачи. Сначала с излюбленной позиции столба, потом - из центра площадки в свободную зону. Оба раза адресатом выступил Ромуло, забивший два похожих гола, которые отличались лишь пространством ворот, куда влетал мяч.

Наставник Казахстана Какау ответил тайм-аутом, после которого подключения кайратовца Игиты стали регулярными. Почти сразу оборона России дрогнула: отставание сократил Жаманкулов после удара своего голкипера. Со счетом 2:1 команды ушли на перерыв.

Ход второй половины оказался еще более вязким. Почти все атаки Казахстана проходили с подключениями Игиты, но российская дружина справлялась - этот ход дивидендов сопернику не приносил. По сути, действительно опасный момент с обеих сторон был создан лишь на 34-й минуте: Есенаманов оказался в одиночестве в районе 10-метровой отметки и в качестве продолжения выбрал удар - мяч разминулся со штангой. Чем ближе к концу, тем назойливее становились действия соперника, направленные на то, чтобы сравнять счет. Давно нашей команде не приходилось столько "терпеть" в обороне.

Уверенные действия у своих ворот в итоге возобладали - до конца поединка огорчить Густаво у соперника больше не получалось. Россия стартует на Евро-2016 с тяжелой победы и возглавляет группу С. Следующий матч нас ждет 7 февраля против Хорватии.

Чемпионат Европы-2016. Группа С

Россия – Казахстан – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Ромуло, 11 (1:0), 2:0 – Ромуло, 12. 2:1 – Жаманкулов, 13

Россия: Густаво (вр) – Давыдов, Эдер Лима, Шаяхметов, Робиньо, Переверзев (к), Абрамов, Сергеев, Ромуло, Лысков.