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Кришито: «Раньше Дзюба нам только мешал»

4 февраля 2016, 09:24
8

Защитник "Зенита" Доменико Кришито рассказал о своем отношении к форварду команды Артему Дзюбе.

– В прошлом году все говорили, что ваше чувство юмора — лучшее в команде. Теперь появился человек, у которого оно, как все опять же говорят, еще лучше. Как с этим жить?

— Это кто это?

— Хорошая шутка. Дзюба.

— Аа! Да, это хорошее противостояние, у нас с ним сильная команда.

— Многие уже считают, что на тренировках иногда слишком весело.

— Ну нет, это нормально. Мы же одна команда, любим поразвлечься и пошутить. Но когда нужно быть серьезными, мы будем серьезными.

— Гарай честно сказал, что он шутки Дзюбы не понимает. Но они точно смешные.

— Ну да, Гарай говорит только по-испански, а Дзюба шутит по-русски. Нет, он очень славный парень.

— Вы вообще ожидали, когда он полгода назад приехал, что в Лиге чемпионов будет так, как есть сейчас — Роналду, Мюллер и Дзюба в списке лучших бомбардиров?

— Мы очень рады. Конечно, я его помнил — когда раньше с ним сталкивался, это был игрок, который все время мешал. Но сейчас я очень рад, что он с нами и что он так много забивает. У него отлично получается.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кришито Доменико
Комментарии (8)
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REDWHITE_
1454576146
Мог бы проще сказать, что был бревном дзюба, бревнищем и остался))
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zeni
1454596833
Молодца Парни Удачи ЗЕНИТУ!!
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Aztec58
1454597379
Такое впечатление, что пресс-служба Зенита обязывает всех и вся в команде делать комплименты Артёмке, ага.
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порт
1454599719
Федуну он тоже вроде мешал, а вот сейчас наверное бы пригодился.
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FC LD
1454648558
Посмотрим в этом отрезке сезона. В первой половине пёрло, + такие ассистенты. Ну ... поживём увидим.
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