Кришито: «Раньше Дзюба нам только мешал»

Защитник "Зенита" Доменико Кришито рассказал о своем отношении к форварду команды Артему Дзюбе.

– В прошлом году все говорили, что ваше чувство юмора — лучшее в команде. Теперь появился человек, у которого оно, как все опять же говорят, еще лучше. Как с этим жить?

— Это кто это?

— Хорошая шутка. Дзюба.

— Аа! Да, это хорошее противостояние, у нас с ним сильная команда.

— Многие уже считают, что на тренировках иногда слишком весело.

— Ну нет, это нормально. Мы же одна команда, любим поразвлечься и пошутить. Но когда нужно быть серьезными, мы будем серьезными.

— Гарай честно сказал, что он шутки Дзюбы не понимает. Но они точно смешные.

— Ну да, Гарай говорит только по-испански, а Дзюба шутит по-русски. Нет, он очень славный парень.

— Вы вообще ожидали, когда он полгода назад приехал, что в Лиге чемпионов будет так, как есть сейчас — Роналду, Мюллер и Дзюба в списке лучших бомбардиров?

— Мы очень рады. Конечно, я его помнил — когда раньше с ним сталкивался, это был игрок, который все время мешал. Но сейчас я очень рад, что он с нами и что он так много забивает. У него отлично получается.