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    Ван Гаал: «У Марсьяля огромный потенциал»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал считает, что форварда его команды Антони Марсьяля большое будущее.

    "Его игра приятно удивляет. Парень приезжает из французской лиги в английскую в 20 лет и такое вытворяет… При этом у него огромный потенциал, но когда он достигнет своего пика, я уже завершу карьеру.

    Ему больше нравится играть на позиции форварда, чем на фланге. Когда игра ему удается, я ничего не меняю. То же самое можно сказать о Руни и Мате", — выразил свою точку зрения голландец.

    Источник: Goal.com

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    04.02.2016 07:50
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