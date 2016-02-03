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    Клопп восхищен голом Варди в ворота «Ливерпуля»

    Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил восхищение голом форварда "Лестера" Джейми Варди в матче против его команды.

    "Такие голы можно забить, только находясь в хорошей форме. Именно это сейчас происходит с Варди и всем "Лестером". Конечно, при подобном ударе нужна удача, но гол получился очень классным. Этот сезон является идеальным для "Лестера". Они заслужили каждую свою победу, а Варди заслужил каждый свой гол. Я едва не начал аплодировать ему в тот момент", - сказал Клопп.

    Напомним, что "Ливерпуль" уступил "Лестеру" со счетом 0:2 и оба гола на счету Варди. В нынешнем сезона на счету форварда 18 голов в 24 матчах чемпионата Англии.

    Источник: Skysports

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    03.02.2016 21:13
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