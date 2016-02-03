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    Бекхэм не дал замерзнуть пожилому мужчине на улицах Лондона

    Фельдшер-велосипедист Кэтрин Мэйнард оказывала помощь неудачно упавшему пожилому мужчине на одной из улиц Лондона, сообщает usmagazine. В этот момент она заметила человека, похожего на бывшего полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма.

    "Я подняла голову и увидела проходящего мимо мужчину, который был очень похож на Дэвида Бекхэма. Он сказал "Привет" и сел в машину. Я сказала пациенту, что, по всей видимости, это действительно был Бекхэм. Через десять минут Дэвид вернулся со стаканом кофе и чаем.

    В такой холод было ужасно кружить по городу на велосипеде, и я просто не могла поверить своим глазам, когда он вернулся с горячими напитками для нас. Было по-настоящему радостно", – сказала Мэйнард.

    Лондонская служба скорой помощи в своем Twitter уже выразила благодарность футболисту.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2016 10:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 февраля 2016, 15:40

      Фельдшеры на улице? Да у нас сдохнуть можно пока скорая приедет...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 3 февраля 2016, 13:30

      Дэвида ждут в Новисибирске

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      bw17 3 февраля 2016, 12:52

      Респект и уважуха..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +205

      chegevaro 3 февраля 2016, 11:56

      Красавец!

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 3 февраля 2016, 11:24

      Холодно???? ХОЛОДНО???? Да вы на фото посмотрите!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Schicko_008 3 февраля 2016, 12:25

      На велосипеде холодно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3418

      FRZZ > Schicko_008 3 февраля 2016, 12:44

      Может быть для русских не холодно, а для англичан холодно.

      2
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