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    Ван Гаал рад переходу Гвардиолы в «Манчестер Сити»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал рад назначению Хосепа Гвардиолы на пост наставника "Манчестер Сити", с которым ему удалось поработать в "Барселоне".

    "Гвардиола был в моей команде капитаном, так что я буду рад его видеть в Англии. К тому же, я говорю по-испански, так что общаться нам будет очень просто", - заявил ван Гаал.

    Напомним, что Гвардиола сменит на посту главного тренера "Манчестер Сити" будущим летом Мануэля Пеллегрини.

    Источник: Goal.com

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    03.02.2016 07:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 3 февраля 2016, 11:30

      Он походу не понял, что Гвардиола будет вместо него, а не в его тренерском штабе...)

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      Рейтинг: +50

      satybaldyev_sergey 3 февраля 2016, 09:33

      Ван гал реально думает что он будет в мю на след сезон????? Наивный

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