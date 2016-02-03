Ван Гаал рад переходу Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал рад назначению Хосепа Гвардиолы на пост наставника "Манчестер Сити", с которым ему удалось поработать в "Барселоне".

"Гвардиола был в моей команде капитаном, так что я буду рад его видеть в Англии. К тому же, я говорю по-испански, так что общаться нам будет очень просто", - заявил ван Гаал.

Напомним, что Гвардиола сменит на посту главного тренера "Манчестер Сити" будущим летом Мануэля Пеллегрини.