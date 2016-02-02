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    «Манчестер Сити» внес Ихеначо в заявку на Лигу чемпионов вместо Насри

    "Манчестер Сити" исключил из заявки на матчи плей-офф Лиги чемпионов французского полузащитника Самира Насри, сообщает журналист Джон Смит в своем Twitter.

    Вместо него в заявку внесен молодой нигерийский нападающий Келечи Ихеначо, который в нынешнем сезоне забил 8 голов в 17 матчах.

    Что касается Насри, то в данный момент он восстанавливается после травмы и может вернуться в строй к концу марта.

    Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграет с киевским "Динамо".

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2016 14:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -92

      Raxor 2 февраля 2016, 19:22

      мдэ, сваливать надо ему, ведь еще 28 лет, еще может поиграть за норм клуб на норм уровне

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