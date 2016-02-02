«Сассуоло» – «Рома». Смотреть онлайн

Сегодня состоится матч 23-го тура чемпионата Франции между «Сассуоло» и «Ромой». Хозяева не слишком удачно играли в последних матчах и несколько отдалились от зоны Лиги Европы, но имеют возможность поправить положение. Римляне занимают 5 позицию, но сохраняют шансы на попадание в Лигу чемпионов. У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть этот поединок. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

22:45 «Сассуоло» – «Рома»