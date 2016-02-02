Месси пропустит Олимпиаду-2016

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пропустит предстоящую Олимпиаду-2016. С таким заявлением выступил главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино.

"Из-за большого количества международных турниров в этом сезоне Лионель Месси не поедет на Олимпиаду в Бразилию. Нам предстоят Кубок Америки, Олимпийские игры и матчи отборочного турнира чемпионата мира. Конечно, мы хотим побеждать, но не хочу заставлять футболистов умирать на поле. Да и сезон Месси в "Барселоне" обещает быть долгим", — сказал он.

Напомним, что Месси является триумфатором Олимпиады 2008 года.