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    Зидан: «Если Черышев уйдет, буду за него рад»

    Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не исключает ухода из команды полузащитника Дениса Черышева.

    "Завтра посмотрим, но, думаю, возможность его ухода все еще есть.

    Для него важно играть. Он отличный игрок, и я желаю ему всего хорошего. Если он сможет уйти, буду за него очень рад", - цитирует Зидана fourfourtwo.com.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.02.2016 06:44
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 1 февраля 2016, 13:41

      Черышев: «Если Зидан уйдет, буду за него рад».

      Полузащитник "Реала" Денис Черышев не исключает ухода из команды главного тренера Зинедина Зидана.

      "Завтра посмотрим, но, думаю, возможность его ухода все еще есть.

      Для него важно тренировать. Он отличный тренер, и я желаю ему всего хорошего. Если он сможет уйти, буду за него очень рад", - цитирует Черышева fourfourtwo.com.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 1 февраля 2016, 13:28

      Черышев в "Кубань" на место Аршавина, а Аршавин в "Реал" на место Черышева. В итоге в следующем сезоне "Реал" и "Кубань" встречаются в финале лиги чемпионов, по итогом которого побеждает "Кубань".

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      vaden 1 февраля 2016, 13:28

      Хоть кому-то он нужен... Не то что абкокорины всякие

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 1 февраля 2016, 13:02

      В ливерпульск бы его)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Mista 1 февраля 2016, 11:20

      В Россию он не поедет, вот увидите)))

      2
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      Рейтинг: -130

      калач 1 февраля 2016, 10:51

      если батя в Вильяреал не пристроит то поедет домой за Кубань какую-нить играть

      -3
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      Рейтинг: +720

      Flydis 1 февраля 2016, 08:11

      А все почему ? Потому что он не распиаренный и не купленный за баснословные суммы, а такие реалу не нужны. Удачи Денису, и лучше играть, чем сидеть на лавке клуба-мажора.

      1
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