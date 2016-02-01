Зидан: «Если Черышев уйдет, буду за него рад»

Черышев: «Если Зидан уйдет, буду за него рад».
Полузащитник "Реала" Денис Черышев не исключает ухода из команды главного тренера Зинедина Зидана.
"Завтра посмотрим, но, думаю, возможность его ухода все еще есть.
Для него важно тренировать. Он отличный тренер, и я желаю ему всего хорошего. Если он сможет уйти, буду за него очень рад", - цитирует Черышева fourfourtwo.com.
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не исключает ухода из команды полузащитника Дениса Черышева.
"Завтра посмотрим, но, думаю, возможность его ухода все еще есть.
Для него важно играть. Он отличный игрок, и я желаю ему всего хорошего. Если он сможет уйти, буду за него очень рад", - цитирует Зидана fourfourtwo.com.