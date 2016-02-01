Зидан: «Если Черышев уйдет, буду за него рад»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не исключает ухода из команды полузащитника Дениса Черышева.

"Завтра посмотрим, но, думаю, возможность его ухода все еще есть.

Для него важно играть. Он отличный игрок, и я желаю ему всего хорошего. Если он сможет уйти, буду за него очень рад", - цитирует Зидана fourfourtwo.com.