«Барселона» пополнилась защитником «Монако»

Защитник "Монако" Борха Лопес подписал контракт с "Барселоной". Игрок будет выступать за вторую команду сине-гранатовых. Контракт рассчитан до июня 2018-го года.

Первую часть текущего сезона Лопес провел на правах аренды в португальской "Аруке". Также защитник отдавался в аренду в "Райо Вальекано" и "Депортиво". Отметим, футболист является воспитанником знаменитой академии хихонского "Спортинга".