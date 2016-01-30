«Барселона» пополнилась защитником «Монако»

Защитник "Монако" Борха Лопес подписал контракт с "Барселоной". Игрок будет выступать за вторую команду сине-гранатовых. Контракт рассчитан до июня 2018-го года.
Первую часть текущего сезона Лопес провел на правах аренды в португальской "Аруке". Также защитник отдавался в аренду в "Райо Вальекано" и "Депортиво". Отметим, футболист является воспитанником знаменитой академии хихонского "Спортинга".
Borja López signs for FC Barcelona B https://t.co/nWq14B8fLK pic.twitter.com/ZZmdfYPBcr
— FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) 30 января 2016