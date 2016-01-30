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    «Барселона» пополнилась защитником «Монако»

    Защитник "Монако" Борха Лопес подписал контракт с "Барселоной". Игрок будет выступать за вторую команду сине-гранатовых. Контракт рассчитан до июня 2018-го года.

    Первую часть текущего сезона Лопес провел на правах аренды в португальской "Аруке". Также защитник отдавался в аренду в "Райо Вальекано" и "Депортиво". Отметим, футболист является воспитанником знаменитой академии хихонского "Спортинга".

    Источник: ФК «Барселона»

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    30.01.2016 17:20
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