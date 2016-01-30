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    Мутко: «Привозить Месси и натурализовывать его для сборной мы не будем»

    Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко отметил, что намеренно привозить игроков из-за рубежа и натурализовывать их для сборной России никто не будет. По его словам, в этом вопросе все должно происходить естественно.

    "Все должно быть естественным путем. Вот специально привезти Месси, за деньги натурализовать, чтобы он выступил за сборную – мы это делать не будем. Мы идем по пути обычному, простому.

    Вот Гилерме столько лет играет в российском футболе, получил гражданство", – заявил Мутко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    30.01.2016 13:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 30 января 2016, 20:28

      Чтобы увидеть в игроке будущего "Месси", нужен мозг с извилинами, а не со следом от фуражки...

      -1
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      Рейтинг: +60

      Arsenal-Zenit1994 30 января 2016, 17:37

      Он заигран за Аргентину, так что в любом случае не получилось бы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      Biatlon1st 30 января 2016, 15:13

      Зенит сделает из Кокорина своего Месси! Ну по зарплате..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 30 января 2016, 15:02

      Платить мы не будем, мы хотим Месси на халяву.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 30 января 2016, 14:57

      Месси вздохнул с облегчением

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 30 января 2016, 14:44

      Шутник

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 30 января 2016, 14:34

      А как же Роман Нойштедтер, а, дядя?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 > Aztec58 30 января 2016, 17:12

      Он на половину русский и говорит по нашему без акцента

      0
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      Рейтинг: +19

      zanuda 30 января 2016, 13:47

      Как можно приводить в пример футболиста,который заигран за сборную другой страны? Даже гипотетически, все равно глупо.

      2
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