Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ван Гаал отметил победу над «Дерби» бутылкой вина

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал решил отпраздновать вчерашнюю победу своей команды над "Дерби Каунти" в гостевом матче 1/16 финала Кубка Англии.

    "Я вернусь домой, дома меня будет ждать жена, потому что она была в Голландии, и вино будет уже открыто. Мы выпьем хорошую бутылку вину — вероятно, самого дорогого вина, потому что я получил его от Эда Вудворда. Мне всегда дарят дорогое вино, когда мы обыгрываем соперника из топ-6", — заявил после матча наставник "МЮ".

    Отметим, что эту бутылку голландцу подарили после победы со счетом 1:0 над "Ливерпулем".

    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.01.2016 11:25
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 30 января 2016, 20:28

      Кадыров машины дарит, а Вудворд вино)) Нищеброд!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 30 января 2016, 14:53

      Чего не выпить на халяву!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11