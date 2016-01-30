Чемпионшип. Победы «Чарльтона» и «Кардиффа»

Завершились три матча 29-го тура в английском Чемпионшипе. «Бристоль Сити» и «Бирмингем» голов не забили, «Ротерхэм» дома крупно проиграл «Чарльтону», «Кардифф» в гостях победил «Хаддерсфилд».

Чемпионат Англии. Чемпиошип. 29-й тур

Бристоль Сити – Бирмингем – 0:0 (0:0)

Ротерхэм – Чарльтон – 1:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Макиенок, 4; 1:1 – Бурк, 11; 1:2 – Ветокеле, 44; 1:3 – Макиенок, 69; 1:4 – Лукман, 90.

Хаддерсфилд – Кардифф – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Уиттингем, 37; 1:1 – Уэллс, 50; 1:2 – Иммерс, 61; 1:3 – Уиттингем, 79; 2:3 – Банн, 90.

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