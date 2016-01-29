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    Видич завершил карьеру

    Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич объявил о завершении карьеры игрока.

    "Пришлось повесить бутсы на гвоздь. Травмы за последние годы взяли свое. Спасибо всем, с кем я играл, и всем тренерам и сотрудникам, с которыми я работал. Большое спасибо болельщикам за их поддержку", - сказал Видич.

    Последним клубом 34-летнего серба стал миланский "Интер". Видич также защищал цвета "Спартака" и "Црвены Звезды".

    За сборную Сербии Видич выступал в период с 2006 по 2011.

    Источник: Skysports

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    29.01.2016 16:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +11

      F-50 30 января 2016, 22:24

      Хорош,сам себя сделал!Успехов,здоровья!

      0
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      Рейтинг: +55

      Aza23becks 30 января 2016, 04:54

      Здоровья и успехов, сербский терминатор

      0
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      Рейтинг: -6

      zwoko 29 января 2016, 21:34

      Мужики есть капли что реально улучшают мужскую силу и выносливость: длительность секса увеличилась в разы, а стояк стал крепче, повысилась чувствительность в сексе, оргазмы стали намного ярче и ощутимее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!Во кстати о них уже в журналах пишут --- http://dum.ps/molotora

      0
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      Рейтинг: +126

      Bellamy90 29 января 2016, 19:21

      Как-то слишком буднично

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +255

      aleksander 29 января 2016, 19:15

      А то что большую часть карьеры выступал за МЮ авторы решили пропустить???? или Спартак и Црвена Звезда выше классом чем МЮ??))))

      P.S. не в обиду фанатам Спартака и Црвены, просто уточнил что выступал еще и за МЮ, где собственно и состоялся как игрок!

      -3
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      Рейтинг: +483

      headdevil > aleksander 29 января 2016, 19:21

      Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич объявил

      1
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      Рейтинг: +148

      P10NER > aleksander 29 января 2016, 19:24

      ты тупой! заголовок прочти

      2
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      Рейтинг: +255

      aleksander > P10NER 30 января 2016, 14:28

      в очко иди )))) мне поху#))

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 29 января 2016, 17:57

      Красава классный бы защитник респект и уважуха !!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 января 2016, 17:33

      Ожидаемо! А то, блин, школота: в Спартак, в Спартак! Зачем, блин?

      1
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      Рейтинг: +22

      mlkritskiy 29 января 2016, 17:24

      Когда-нибудь это должно было случиться. Но он неплохо засветился и показал на что способен. Хороший игрок.

      0
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      Рейтинг: +34

      Ramzes228 29 января 2016, 16:43

      хороший был защитник)

      3
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