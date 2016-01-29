Видич завершил карьеру

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич объявил о завершении карьеры игрока.

"Пришлось повесить бутсы на гвоздь. Травмы за последние годы взяли свое. Спасибо всем, с кем я играл, и всем тренерам и сотрудникам, с которыми я работал. Большое спасибо болельщикам за их поддержку", - сказал Видич.

Последним клубом 34-летнего серба стал миланский "Интер". Видич также защищал цвета "Спартака" и "Црвены Звезды".

За сборную Сербии Видич выступал в период с 2006 по 2011.