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    Тошич «Английская Премьер-лига мне не нравится»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о том, насколько вероятен его переход в один из клубов АПЛ.

    - Если вам поступит предложение от середнячка английской Премьер-лиги, то каковы были бы ваши действия?

    - Я бы не поехал, потому что мне английская Премьер-лига не нравится. А вот немецкий и испанский чемпионаты больше нравятся. ЦСКА каждый матч играет на победу, идет вперед и выигрывает трофеи, а если бы я играл в средней команде, то этого бы не было. Так что я бы подумал, если бы пришло предложение от клуба, который борется за самые высокие места, а от других клубов – нет.

    - Вы рассказали о своем восприятии английского чемпионата. Не связано ли оно с тем, что вы год выступали за "Манчестер Юнайтед"?

    - Нет. Я просто видел, что это чемпионат, который не подходит мне. Я потом играл в Бундеслиге за "Кельн", где мне все понравилось, все было проще.

    — О времени, проведенном в "МЮ", не жалеете?

    - Да, я там мало играл, но многому научился. Все знают, что я молодым из Сербии поехал в Англию и не был готов к такому большому клубу. Сербский чемпионат и такой клуб – это разница сумасшедшая. Но я работал и старался, а потом пришел в ЦСКА, и мне кажется, была видна разница в качестве: я стал более сильным футболистом.

    Источник: Р-Спорт

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    29.01.2016 11:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 29 января 2016, 17:46

      наверн тошич в мю у криро научился падать в штрафной..цепляясь за ногу соперника)...в цска этим приемом он несколько раз давал возможность Натхо пробивать пенальти

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 января 2016, 17:24

      Проще сказать, что Тошич не подходит АПЛ.

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