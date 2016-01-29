Роналдиньо: «Фирмино – один из лучших игроков в мире на своей позиции»

не с теми он сравнивает, это игроки топ-класса!
а таких как Фирмино сотня
Именитый бразильский футболист Роналдиньо считает полузащитника "Ливерпуля" Роберто Фирмино одним из лучших игроков мира на своем амплуа.
"Я даже не сомневался, что он станет отличным усилением для "Ливерпуля", я знал, что так и будет. Роберто – один из лучших игроков в мире на своей позиции. Он не уступает Озилу, Давиду Сильве, Иньесте и другим выдающимся футболистам. Уверен, что именно вокруг него Клопп будет строить команду", – заявил он.