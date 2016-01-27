Мутко: «Группа сборных не хочет играть с Россией из-за нежелания портить себе настроение перед Евро»

Глава РФС Виталий Мутко рассказал о деталях переговоров с потенциальными соперниками сборной России по товарищеским матчам, которые планируется провести в рамках подготовки к чемпионату Европы-2016.

"Нет еще двух соперников. Потенциально они есть, ведем переговоры. Мы хотим сыграть 5 июня, а одна из британских команд хочет сыграть 4-го. В ближайшее время опубликуем новость. То же касается и второй мартовской встречи.

Нашу сборную не рассматривают как проходную, нас относят к средним сильным командам, целая группа сборных не хочет играть с нами из-за нежелания портить себе настроение перед чемпионатом Европы. Слуцкий хочет играть с сильными соперниками, мы его поддерживаем", - сообщил Мутко.

Напомним, что на чемпионате Европы национальной команде предстоит сыграть со сборными Англии, Словакии и Уэльса, которые стали соперниками россиян по группе В.