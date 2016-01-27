Гиггз отказался работать вместе с Моуринью

Ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаала Райан Гиггз не будет работать с клубом, если новым наставником будет назначен Жозе Моуринью.

Сам экс-футболист заявил, что он рассчитывает заменить голландского специалиста на должности после его отставки, однако в клубе не уверены, что валлиец сможет справиться с должностью главного тренера. Наиболее вероятным вариантом остается приглашение в "МЮ" Моуринью, но при таком раскладе Гиггз в клубе не задержится.