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    Гиггз отказался работать вместе с Моуринью

    Ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаала Райан Гиггз не будет работать с клубом, если новым наставником будет назначен Жозе Моуринью.

    Сам экс-футболист заявил, что он рассчитывает заменить голландского специалиста на должности после его отставки, однако в клубе не уверены, что валлиец сможет справиться с должностью главного тренера. Наиболее вероятным вариантом остается приглашение в "МЮ" Моуринью, но при таком раскладе Гиггз в клубе не задержится.

    Источник: Mirror.co.uk

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    27.01.2016 09:53
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 29 января 2016, 18:53

      скоро вот зидан освободитса..осталось чуток

      0
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      Рейтинг: +50

      roskaz 29 января 2016, 18:09

      Если хотите титул, то однозначно португалец вам в этом поможет, за пару сезонов он выжмет из игроков все соки но своего добьётся. Вот только потом не плачьте, и не задавайте вопросов, почему команда чемпион плетётся в конце турнирной таблице)))

      0
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      Рейтинг: +143

      Essence 29 января 2016, 12:37

      Что ни делается,так все к лучшему.Для МЮ нужен тренер,который встряхнёт команду.Моуриньо отличный мотиватор,психолог,что признавали многие игроки.А Гиггз на эмоциях свалит тренировать какой-нибудь клуб,не МЮ,пониже что-нибудь.НО,ему,может, и лучше будет не с МЮ начать самостоятельную тренерскую карьеру,а с команд не так раскрученных.Хотя человеку,который в системе МЮ провел пару десятков лет,думаю,стоило бы дать пару сезонов!

      0
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      Рейтинг: +43

      NRM Спец 28 января 2016, 10:37

      Гвардиола тоже без опыта начинал

      1
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      Рейтинг: +581

      Sergh4 27 января 2016, 13:53

      Только не этого психа Моура, с ним МЮ вообще из Примьеры вылетит! Кому такое только в голову пришло. Моур в это всё равно что Гитлер бы в Красную армию перешёл бы.

      3
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Sergh4 27 января 2016, 16:54

      примьеры? давно мю в испании играет ?

      0
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      Рейтинг: +27

      ROONEY_1988 27 января 2016, 13:49

      надо ему дать шанс

      1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 27 января 2016, 13:22

      Уволить сейчас надо галю и попробовать Гиггза главным до конца сезона при консультации САФА. Вот и видно будет справляется он или нет!

      1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 27 января 2016, 13:21

      Гиггза главным делайте! Не нужен этот псих португальский!

      1
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      Рейтинг: +117

      Marchen 27 января 2016, 10:52

      Гиггз должен реально смотреть на вещи, опыта нет и это факт

      5
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      Рейтинг: +17

      ANDY38 27 января 2016, 10:42

      и правильно сделал!

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