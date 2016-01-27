Дель Боске в очередной раз заявил об уходе из сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске не поменял своего решения и после ближайшего чемпионата Европы он покинет свою должность.

"Для всех мой уход с этого поста после чемпионата Европы был бы целесообразен. Мне хотелось бы продолжать работу у руля национальной команды, однако восемь лет – большой срок", — заявил опытный наставник.

Как известно, Висенте дель Боске добился больших успехов с испанской сборной. Вместе с ним команда выиграла чемпионат мира 2010 года и чемпионат Европы 2012 года.