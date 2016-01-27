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    • Дель Боске в очередной раз заявил об уходе из сборной Испании

    Дель Боске в очередной раз заявил об уходе из сборной Испании

    Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске не поменял своего решения и после ближайшего чемпионата Европы он покинет свою должность.

    "Для всех мой уход с этого поста после чемпионата Европы был бы целесообразен. Мне хотелось бы продолжать работу у руля национальной команды, однако восемь лет – большой срок", — заявил опытный наставник.

    Как известно, Висенте дель Боске добился больших успехов с испанской сборной. Вместе с ним команда выиграла чемпионат мира 2010 года и чемпионат Европы 2012 года.

    Источник: Marca

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    27.01.2016 06:34
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    Комментарии (3)
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    crazy-fruit
    1453876907
    а разве не он привел испанию к победе на чемпионате европы 2008?
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    ologreds
    1694996339
    numo456007
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