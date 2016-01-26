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    «Барселона» вновь хочет купить Маркиньоса

    "Барселона" интересуется бразильским защитником "ПСЖ" Маркиньосом.

    Каталонский клуб намерен приобрести игрока в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что "Барселона" пытается купить Маркиньоса уже на протяжении нескольких лет, еще с тех времен, когда он выступал за "Рому". Впрочем, ПСЖ сумел опередить каталонцев и купить игрока у "Ромы", а затем неоднократно отклонял их предложения по трансферу бразильца.

    Сам Маркиньос готов сменить клуб, так как получает недостаточное количество игрового времени. В этом сезоне 21-летний защитник провел 20 матчей за ПСЖ во всех турнирах.

    Источник: Mundodeportivo

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    26.01.2016 17:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 января 2016, 23:07

      Очень сомнительно!

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